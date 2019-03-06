В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила премьер-министра Финляндии Юху Сипилю за поддержку его страны в обеспечении безопасности строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"По словам президента, международная поддержка позиции Литвы по БелАЭС особенно будет особо важна и в будущем, а поддержка Финляндии – особо значима", – говорится в сообщении президентской администрации.

Д. Грибаускайте сказала, что строящаяся рядом с Вильнюсом АЭС является небезопасной и не должна быть запущена.

Статьи по теме:
"Пиар, соломинка и абсурд": в Литве оценили предложение премьера по БелАЭС  (70)
Советник президента: интерес Литвы в том, чтобы БелАЭС не начала действовать  (59)

Президентская администрация отмечает, что Финляндия и другие государства Евросоюза единогласно поддержали Литву на проходившей несколько недель назад встрече стран-участников Конвенции Эспоо, на которой было заявлено, что Беларусь не должным образом избрала площадку для строительства.

Однако Литва не получила поддержку соседних стран и органов ЕС в вопросе блокирования импорта электроэнергии с этой станции.

Несколько дней назад премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что предложит Белоруссии превратить БелАЭС в термофикационную станцию, работающую на газе.

На встрече с финским премьером Д. Грибаускайте также обсудила повестку работы Совета ЕС, в котором со второго полугодия этого года будет председательствовать Финляндия, особенно в свете приближающихся дискуссий по многолетнему бюджету.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Премьер Литвы предложит Беларуси вместо БелАЭС оборудовать электростанцию на газе (72)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...

Глава МИД Литвы утверждает, что не знает о плане премьера по БелАЭС (16)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюc в...

Президент Литвы: "прагматичный подход" к БелАЭС – попытка торговать безопасностью (79)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Литве...

Президент Литвы: необходимо добиваться закрытия Белорусской АЭС (121)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Литве...

Политика

Президент Литвы поблагодарила Финляндию "за значимую" поддержку по БелАЭС (11)

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте...

Комитет Cейма предлагает объявить референдум по гражданству 12 мая (9)

Комитет по вопросам права и правопорядка Сейма Литвы...

Экс-депутат Даля Куодите покидает Движение либералов

Экс-депутат Даля Куодите покидает Движение либералов .

На муниципальных выборах в Литве избраны 4 добровольца (3)

На состоявшихся в Литве выборах в муниципальные советы...

Литву посетит президент Грузии (9)

В четверг Вильнюс посетит президент Грузии Саломе...

TOP новостей

Жители Литвы могут научить Европу, как тратить больше, чем зарабатываешь и еще откладывать деньги (106)

Пока Еврокомиссия (ЕК) говорит о неравенстве доходов в...

В Литве – необычное дело об изнасиловании: оно войдет в учебники (21)

65-летний ученый, работающий в одном из литовских...

Скандал в Шилутском районе: председатель комиссии часть бюллетеней унесла домой (12)

В Шилутском районе начато расследование в связи с...

Жители Литвы живут от зарплаты до зарплаты: откладывание денег на долгое время – непочатый край (51)

Жители Литвы располагают знаниями о финансах в...

Магазин Barbora сообщил о переменах, они коснутся всех клиентов

4 марта электронный магазин Barbora на своей странице в...