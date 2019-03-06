"По словам президента, международная поддержка позиции Литвы по БелАЭС особенно будет особо важна и в будущем, а поддержка Финляндии – особо значима", – говорится в сообщении президентской администрации.
Д. Грибаускайте сказала, что строящаяся рядом с Вильнюсом АЭС является небезопасной и не должна быть запущена.
Президентская администрация отмечает, что Финляндия и другие государства Евросоюза единогласно поддержали Литву на проходившей несколько недель назад встрече стран-участников Конвенции Эспоо, на которой было заявлено, что Беларусь не должным образом избрала площадку для строительства.
Однако Литва не получила поддержку соседних стран и органов ЕС в вопросе блокирования импорта электроэнергии с этой станции.
Несколько дней назад премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что предложит Белоруссии превратить БелАЭС в термофикационную станцию, работающую на газе.
На встрече с финским премьером Д. Грибаускайте также обсудила повестку работы Совета ЕС, в котором со второго полугодия этого года будет председательствовать Финляндия, особенно в свете приближающихся дискуссий по многолетнему бюджету.
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