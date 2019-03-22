Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что решение отложить выход Соединенного Королевства из Евросоюза не решает проблемы, если хаос в Лондоне продолжится.
Dalia Grybauskaitė ir Theresa May
© AFP / Scanpix

"По утверждению главы государства, перенос Brexit не решает проблему, поскольку она замораживается и переносится на будущее, продолжает преобладать атмосфера политического хаоса, а граждане, бизнес ЕС и самого Соединенного Королевства становятся заложниками затянувшихся политический баталий", – говорится в сообщении президентской пресс-службы.

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Лидеры стран ЕС и британский премьер Тереза Мэй договорись о двух возможностях переноса Brexit, чтобы избежать выхода без всякого соглашения 29 марта.

Если британский парламент в ближайшие дни примет согласованный Т. Мэй в Брюсселе договор о выходе, то Brexit будет отложен до 22 мая, с целью предоставления времени для ратификации текста договора.

Если договор вновь будет отклонен, ЕС еще сможет предложить отложить Brexit до 12 апреля. Это будет последний день, к которому Великобритания должна решить, хочет ли она участвовать в майских выборах в Европарламент.

"По словам президента, Соединенное Королевство важный партнер Европы в сферах экономики и безопасности. Поэтому в интересах обоих стороны, чтобы Соединенное Королевство как можно скорее вышло из затянувшейся ситуации неясности", – отмечает пресс-служба президента.

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