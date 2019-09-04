Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис заявил газете, что пока только ведутся подготовительные работы по обновлению резиденции, но когда президент должен переехать из своего нынешнего дома в Павильнисе, пока не известно. Администрация президента также пока не раскрывает, сколько средств потребуется для ремонта.

Заместитель директора Департамента охраны руководства Паулюс Немира признаёт, что такая ситуация создает проблемы для охраны президента Науседы.

"Люди от дождя могут прятаться в автомобиле, но в основном работают на открытом воздухе, поэтому сейчас мы интенсивно думаем о том, что делать, когда погода испортится или начнётся похолодание", - сказал Немира.