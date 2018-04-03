– Встречу в Вашингтоне называют встречей на высшем уровне. Чего Вы ждете от нее, какие темы будут подниматься?

– Да, это такой статус – встреча в верхах. Президенты трех стран Балтии встретятся с президентом США. Встреча такого уровня состоится впервые, поэтому мы ждем немалого. Во-первых, будет принята общая политическая декларация, в которой мы все еще раз подтвердим несломимый принцип коллективной обороны (5 статья) – обязательство в случае опасности оказать помощь друг другу.

Я также верю, что в декларации отразится то, что США продлит дислокацию своих военных в странах Балтии. Кроме того, мы будем искать возможность обеспечения воздушной безопасности в регионе. Будем также говорить и о кибербезопасности, энергетической безопасности и других важных для нас вещах.

Итак декларация покажет, что стратегическое партнерство и между этими четырьмя странами, между партнерами по НАТО, остается важным, для обеспечения международной безопасности. Для нас это способ сдерживания и гарантия того, что в случае, если ситуация будет сложной, мы сможем надеяться и на прямую двустороннюю помощь не только через структуры НАТО.

– В Вашингтоне будет открыт форум четырех стран - трех стран Балтии и США. Там тоже будут важные для Литвы соглашения?

– Да, мы везем наших представителей из более чем 20 литовских компаний. Основные акценты, которые интересны для нас и США, – сотрудничество в сфере энергетики, поэтому мы подпишем два соглашения между Klaipėdos naftа и Lietuvos dujоs в сфере терминалов СПГ, что обеспечит Литве и конкурентоспособные цены, и безопасность поставок газа и прозрачность, а также создать конкурентное давление на европейский газ. Это важно, чтобы показать, что наш терминал СПГ дает нам пользу и возможность подключиться к мировой сети поставок газа.

У нас также есть немало возможностей сотрудничества в сфере военной промышленности, поскольку наши компании способны производить инновационную продукцию. К примеру, почти 10% всей инновационной продукции Литвы везут именно в США. Мы очень надеемся, что некоторые наши компании найдут в США хороших торговых партнеров. Я говорю не только о военной промышленности, но и о пищевой промышленности, производстве лазеров, финансовых технологий, в сфере ИТ и науке о жизни. Это перспективные сферы, если говорить о двустороннем сотрудничестве с США.

– Что еще будет на повестке?

– Визит в Конгресс, встреча с представителями группы друзей стран Балтии, например, с членом конгресса господином Шимкусом. Презентация и просмотр литовского фильма "Пепел на снегу" по книге Руты Шепетис, встреча с создателями фильма и самим автором книги.

– 9 апреля ждет встреча с президентом Франции. Какие встречи состоятся там?

– Этот визит планировался давно. Кроме того, в Литву уже согласился приехать и президент Франции. Но сейчас едем мы – три страны Балтии, поскольку у нас есть общие важные проекты. Один из них – наша встреча с президентом Франции.

Но будет и двусторонняя встреча, поскольку глава Франции – новый европейский лидер, он очень активный, проевропейский, он дает новый импульс и самой Европе, и нашему стратегическому партнерству с Францией.

Кроме того, есть и красивый культурный контекст. В Музее Орсе по случаю 100-летия выставка символизма трех стран – одна из крупнейших в мире, посвященная символизму балтов. Выставка подобного уровня прошла только в 1937 г.

– В Париже ждет и беседа о членстве в Организации экономического сотрудничества и развития. Констатируют ли на ней завершение переговоров?

– Да, я очень надеюсь, практически ради этого еду. Запланирована серьезная встреча с главой этой организации Хосе Анхелем Гурриа, с советом ОЭСР. Ровно пять лет назад, в апреле 2013 года, я была в этой организации, представляла экономическую ситуацию в Литве после кризиса 2009–2011 гг.

Эти пять лет не прошли даром. В Париже я представлю совету экономическую ситуацию в нашей стране, планы и перспективы. Очень надеюсь, что это формально завершит процесс переговоров и уже 3 мая мы услышим решение по нашему членству.