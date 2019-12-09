Глава государства похвалил "лидерство и амбицию" Украины добиваться мира в Восточной Украине, но вместе с тем подчеркнул, что поддерживаемые Россией вооруженные группировки до сих пор нарушают перемирие.
"В преддверии встречи в "нормандском формате" мы твердо поддерживаем суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы видим лидерство и амбицию Украины добиваться мирного разрешения российско-украинского конфликта. Мы надеемся, что предстоящая в понедельник встреча лидеров в "нормандском формате" будет способствовать окончанию войны на Донбассе", – сказал Г. Науседа для присланного BNS комментария.
"Между тем поддерживаемые Россией вооруженные группировки постоянно нарушают договоренность о прекращении огня, на востоке Украины по-прежнему гибнут украинские военные, от обстрелов страдают мирные жители. Очень важно поддерживать международное давление на Россию с той целью, чтобы она выполняла обязательства по Минским соглашениям", – добавил президент.
В понедельник в Париже состоится встреча лидеров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Восточной Украине.
В нем примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Начавшийся в 2014 году военный конфликт между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами уже унес более 13 тысяч жизней.
Запад ввел санкции для России из-за интервенции в Украину.
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