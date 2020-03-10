Президент Литвы: пассивность Запада в отношении действий России лишь подогревает её агрессию

На состоявшейся во вторник в Вильнюсе встрече министров иностранных дел "Бухарестской десятки" президент подчеркнул, что звучащие новые призывы "опираться на новое геополитическое устройство" ломают принципы западной либеральной демократии.

"Пригласить Россию быть частью общего геополитического пространства с созданием ошибочного впечатления об общих интересах было бы стратегической ошибкой. 2014 год должен остаться самым горьким доказательством и разочаровавшим доказательством, какой "результат" дают интересы без ценностей", – сказал Г. Науседа.

Он призвал ни при каких обстоятельствах не уступать относительно принципов, на которых основывается безопасность Европы и Северной Америки, называя это "не только нашим долгом, но и миссией".

"Россия остается явной и наиболее серьёзной долгосрочной угрозой для НАТО. Россия сделала сознательный выбор и стремится разрушить устоявшийся миропорядок. Давайте не будем иметь никаких иллюзий в этой связи. Однако у нас есть возможность выбора не легализовывать никакие не считающиеся ни с чем действия России. Мы обязаны требовать от России отчёта. Мы обязаны не забывать, что пассивность лишь подогревает агрессию", – подчеркнул в своей речи глава Литвы.

Он также отметил, что Россия распространяет лживую информацию, что силы НАТО на восточном фланге, особенно в странах Балтии, могут спровоцировать военный конфликт.

"Россия пытается убедить, что за напряжённость в регионе отвечает Альянс, и пытается навязать эту версию обществу. Это очень опасные разговоры. Мы обязаны с ними бороться", – призвал Г. Науседа.

"Поэтому мы не должны бояться громко сказать: силы союзников в нашем регионе находятся с целями сдерживания и нашей защиты. Посыл о том, что даже самое незначительное нападение или инвазия повлекут неизбежный ответ Альянса, должен быть вполне чётким и твёрдым, таким, по поводу которого не возникло бы никаких сомнений. Посылы о сдерживании очень важны. И их цель – деэксалация ситуации, а не нагнетание напряжённости", – подчеркнул Г. Науседа.