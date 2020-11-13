Президент Литвы парламенту: вся страна горит красным огнем из-за пандемии

Сегодня правительство Саулюса Сквернялиса сложит свои полномочия и передаст их новому парламенту. Первое заседание состоялось в историческом зале 11 марта. Заседание открыл 77-летний депутат Антанас Винкус.

Он будет спикером до выборов нового главы парламента.

"Вскоре вы дадите клятву честно служить Родине, демократии и во благо жителей Литвы. Во время голосования жители дали вам кредит доверия, они доверили вам будущее страны. Это большая ответственность на ближайшие 4 года", – сказал Науседа.

"Вы начинаете работу в сложное время. Вам, новому парламенту, вместе с будущим правительством придется работать в сложное время. На первое заседание вы собрались когда вся страна пылает красным цветом инфекции, когда врачи считают койки для тяжелых больных, а бизнес - убытки.

Коронавирус стал испытанием для всех сфер жизни государства – от здравоохранения до образования, социальной жизни и обороны", – сказал президент, напомнив о карантине.

"Для многих жителей страны - это означает небольшие доходы, безработицу, ухудшение психического и физического здоровья. Немалая часть уязвимых людей не получает необходимые услуги, ощущает нехватку внимания со стороны государства. Вирус находится здесь и сейчас", – сказал он.

"Вирус ослабляет государство, а это означает угрозу его безопасностиi. У нас нет времени говорить о будущем. Должно быть ясно, что сейчас мы будем принимать решения, которые помогут защитить здоровье детей, не оставят бизнес на произвол судьбы", – сказал Науседа.

"Сейчас самое время уменьшать отчуждение между разными группами, бороться с неравенством и дроблением в обществе. Мы должны подумать о живущих в нищете инвалидах, пожилых людях", - прибавил президент.

"Социальное разобщение как плохой сон не развеется. Долгое время у нас в стране это были лишь громкие слова, но их игнорировали, когда приходило время тяжелого выбора. Мы все тешили себя надеждой, что растущая экономика поднимет уровень жизни до достойного. Этого не было и не произойдет без наших усилий, - сказал Науседа.

Он акцентировал тяжелое положение в образовании, которое вредит всей стране.