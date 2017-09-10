"Время благоприятное, поскольку еще не завертелась карусель всеобщих выборов. Нужны реальные перемены, а не имитация реформ. Важно принимать такие решения, которые увеличат поступления в бюджет, уменьшат "теневую" экономику, коррупцию – факторы, которые не дают жителям лучше жить", – сказано в приветствии президента, которое 10 сентября зачитал спикер Викторас Пранцкетис.
По словам президента, "весенняя сессия преподала этому правящему большинству ряд политических уроков, что переговоры и поиск компромиссов могут принести больше пользы, чем насильно навязанная воля или решения, принятые по принципу бульдозера".
"Эта сессия важна для принятия необходимых решений. Эффективность управления обеспечит не строительство или перенос министерств и распродажа прибыльных госкомпаний, а последовательное очищение от всех проявлений номенклатурного наследия, упразднение ненужных и дублирующихся функций, упрощение бюрократических процедур", – сказала президент.
Глава страны призвала депутатов заняться принципиальным очищением публичного сектора, борьбой с коррупцией и приданием деятельности большей эффективности – это может обеспечить членство Литвы в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
10 сентября парламент Литвы собрался на первое заседание осенней сессии.
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