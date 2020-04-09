"Политическая кампания на сей раз стартует необычно – в условиях ограничений массовых собраний и мероприятий. Однако дальнейший ее ход будет зависеть от того, насколько нам всем удастся обуздать распространение коронавируса. Я верю, что выборы в сейм осенью состоятся в обычном ритме", – цитируются в пресс-релизе слова Науседы.

По его словам, перед Главной избирательной комиссией встает исторический вызов обеспечить слаженную организацию выборов и выборного процесса в таких непростых условиях. Президент пожелал ей успехов в этом деле.

Конституция и закон о выборах в сейм предусматривают, что президент провозглашает очередные парламентские выборы не менее чем за шесть месяцев до конца срока действия полномочий членов сейма.