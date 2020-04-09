aA
Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. В четверг он подписал соответствующий декрет.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Политическая кампания на сей раз стартует необычно – в условиях ограничений массовых собраний и мероприятий. Однако дальнейший ее ход будет зависеть от того, насколько нам всем удастся обуздать распространение коронавируса. Я верю, что выборы в сейм осенью состоятся в обычном ритме", – цитируются в пресс-релизе слова Науседы.

По его словам, перед Главной избирательной комиссией встает исторический вызов обеспечить слаженную организацию выборов и выборного процесса в таких непростых условиях. Президент пожелал ей успехов в этом деле.

Конституция и закон о выборах в сейм предусматривают, что президент провозглашает очередные парламентские выборы не менее чем за шесть месяцев до конца срока действия полномочий членов сейма.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Прогноз литовских ученых: нужны еще два месяца жесткого карантина (124)

Количество больных коронавирусом в Литве может...

Торговые сети в Литве начинают продавать маски и антисептики: Norfa сообщает, что маски подешевеют (67)

Торговая сеть Norfa сообщает, что 10,11 и 13 апреля будет...

Премьер-министр Литвы: экзамены на аттестат зрелости состоятся (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что...

Как на Пасху будут выглядеть литовские города: дороги перекроют полицейские экипажи или бетонные блоки (6)

В конце четвертой недели карантина его условия станут...

В Литве на коронавирус проверили министров, все результаты - отрицательные (1)

Членов правительства Литвы на прошлой неделе...

|Maža didelių žinių kaina