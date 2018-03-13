"Поправ выводы Конституционного суда Литвы и игнорировав интересы нацбезопасности страны, таким голосованием парламент позорно дискредитировал себя", – сказала президент.

Комментарий президента BNS передала пресс-служба.

13 марта парламенту не хватило 13 голосов, чтобы лишить Бастиса мандата.

Во время тайного голосования за лишение Бастиса парламентского мандата проголосовали 72 парламентария, против был 21 член парламента, 24 воздержались.

Согласно Конституции, чтобы лишить члена парламента мандата в порядке импичмента, за это должно проголосовать не менее 85 парламентариев из 141.

Конституционный суд (КС) объявил, что этот политик грубо нарушил Конституцию и присягу, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко.

Бастис свою вину отрицает – он уверяет, что сознательно ничего не скрывал, только допустил ошибку, заполняя вопросник.