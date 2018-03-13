Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что парламент, сохранив мандат депутата Миндаугаса Бастиса, позорно дискредитировал себя.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Поправ выводы Конституционного суда Литвы и игнорировав интересы нацбезопасности страны, таким голосованием парламент позорно дискредитировал себя", – сказала президент.

Комментарий президента BNS передала пресс-служба.

13 марта парламенту не хватило 13 голосов, чтобы лишить Бастиса мандата.
Во время тайного голосования за лишение Бастиса парламентского мандата проголосовали 72 парламентария, против был 21 член парламента, 24 воздержались.

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Согласно Конституции, чтобы лишить члена парламента мандата в порядке импичмента, за это должно проголосовать не менее 85 парламентариев из 141.

Конституционный суд (КС) объявил, что этот политик грубо нарушил Конституцию и присягу, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко.

Бастис свою вину отрицает – он уверяет, что сознательно ничего не скрывал, только допустил ошибку, заполняя вопросник.

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