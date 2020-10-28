Президент Литвы: пандемия коронавируса не должна увеличивать социальное отчуждение

Об этом руководитель страны заявил в среду, представляя свое видение государства благосостояния в связи с приближением переговоров о составе нового правительства.
По его словам, государство и общество станут более справедливыми тогда, когда в стране сократится разница в доходах.
"О более справедливом государстве и обществе можно будет говорить тогда, когда соотношение между самыми крупными и самими низкими доходами будет не более 1:5", – заявил в среду на пресс-конференции Г. Науседа.
"На пути к этой цели важно обеспечить, чтобы пандемия коронавируса не оказала долгосрочного воздействия на социальное отчуждение и бедность", – подчеркнул руководитель страны.
Он также сказал, что об общественном благополучии можно судить по тому, как социум заботится о пожилых людях, поэтому президент повторил стремление активнее повышать пенсии.
"Пенсии должны повышаться интенсивнее, чтобы их уровень соответствовал стандартам Западной Европы, поэтому я выдвигал и в будущем буду выдвигать изменения к законам", – сказал Г. Науседа.
Глава государства также добавил, что с целью сокращения социального отрыва также важно обеспечивать эффективную региональную политику, чтобы снизить давление на людей, искать счастье в столице или за границей.
"Добиться этого не удастся без самостоятельных самоуправлений. Вместе со своей командой и другими органами власти я буду стремиться к тому, чтобы в регионах страны средняя заработная плата достигала не менее 85% уровня столичного региона", – добавил он.
После того, как в середине октября правительство представило проект бюджета 2021 года, администрация президента отметила, что выступает за повышение пенсий в следующем году не на 7%, как предложено в проекте, а на 9%, также быстрее должен расти не облагаемый налогами минимум доходов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жизнь меняется: карантин введен еще в 8 муниципалитетах Литвы возвращаются и штрафы (147)
С сегодняшнего дня до 24.00 ч. 11 ноября карантин введен...
Правительство Литвы одобрило отмену всех мероприятий и собраний (8)
В среду правительство Литвы приняло решение по...
В Литве за сутки установили 776 новых случаев коронавируса и три смерти (20)
Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему...
Москва призывает Литву пересмотреть новую методику торговли электроэнергией с Россией (70)
Москва призвала Литву пересмотреть готовящуюся...
Из-за ограничений снижается оборот ресторанов, грозит закрытие некоторых заведений (22)
"На данный момент оборот наших ресторанов снизился на...