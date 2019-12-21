"Необходимо, чтобы третьи страны тоже соблюдали самые высокие международные стандарты охраны окружающей среды и безопасности", – сказал для пресс-релиза в пятницу Науседа после встречи с еврокомиссаром по вопросам окружающей среды Виргиниюсом Синкявичюсом.
"В этом контексте нужно говорить о надлежащей налоговой политике и внедрении механизма ограничения импорта, охватывающего не только электроэнергию, из третьих стран. В этом вопросе мы ожидаем конкретных предложений со стороны ЕК", – добавил президент.
Литва собирается применять эмбарго в отношении электроэнергии, которая будет производиться на строящейся сейчас вблизи литовской границы, в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).
Литва с начала 2016 года старается убедить страны Евросоюза (ЕС) присоединиться к эмбарго белорусского электричества, однако Латвия и Эстония этого не сделали.
Сам Науседа немного раньше в этом месяце еще раз призвал Латвию и Эстонию не покупать электроэнергию с БелАЭС.
По его словам, сделать БелАЭС безопасной – вызов не только для Литвы, но и для всего ЕС.
На встрече с Синкявичюсом Науседа также обсудил стратегическую повестку дня ЕК, в которой внимание уделяется борьбе с климатическими изменениями и новой инициативе Зеленого курса ЕС.
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