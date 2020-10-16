"Все прекрасно осознают, что большинство признаков, а конкретно – задержка с оказанием медицинской помощи, отказ в предоставлении информации близким, препятствия, созданные для перевода Навального в Берлин, и прочие признаки, наконец, само происхождение и природа "Новичка", свидетельствуют о том, что это не могло произойти без ведома или вмешательства Кремля", – отметил Науседа в присланном BNS комментарии.

В четверг и пятницу он участвует в саммите ЕС в Брюсселе, где также обсуждается и вопрос отношений с Россией.

По словам Науседы, все признаки свидетельствуют о потребности принятия политических мер – санкций, чтобы обратить внимание Кремля.

"Все эти признаки свидетельствуют о том, что мы должны прибегнуть к политическим мерам, и я надеюсь, что сегодня речь пойдет о том, что с помощью санкций мы сможем добиться внимания российских властей к тому, что к ситуации совершенно нельзя относиться терпимо, что отравление людей становится обычной практикой, и что это стремление запугать других лидеров оппозиции", – сказал руководитель Литвы.

Ранее на этой неделе Евросоюз объявил в связи с отравлением Навального санкции в отношении директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова, начальника Управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина, первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и заместителей министра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко.

Санкции также вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. С четверга им запрещено прибывать в ЕС, заморожено имущество упомянутых лиц, находящееся в ЕС.