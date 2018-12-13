На дискуссиях по Brexit наибольшие разногласия вызывает статус Северной Ирландии после выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Начинаются и переговоры по бюджету ЕС на 2021-2027 годы, главы государств и правительств в четверг выскажут свои принципиальные позиции. Новую казну планируется утвердить до осени следующего года, хотя переговоры могут и затянуться.
Важнейшими для Литвы вопросам на переговорах являются сокращающиеся дотации программы смычки, финансирование сельского хозяйства и закрытия Игналинской АЭС. Добиваясь более высоких дотаций, фермеры Балтийских стран в Брюсселе проведут акцию протеста.
Главы ЕС также планируют обсудить реакцию на действия России в Керченском проливе, в результате которых были задержаны украинские суда, но новые санкции в данный момент не планируются.
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