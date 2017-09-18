Президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье отправилась на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где она обсудит международные вопросы с более чем стами главами государств и правительств.
© lrp.lt nuotr.

Как утверждают обозреватели, в центре внимания должны оказаться ядерные испытания Северной Кореи, будущее договора с Ираном и преследования мусульман-рохинжа в Мьянме.

На этой неделе Д. Грибаускайте заявила, что в Нью-Йорке попытается обратить внимание международной общественности на военные учения России и Белоруссии "Запад".

В интервью радиостанции LRT президент сказала, что в Нью-Йорке она встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррошем, также планируется двухсторонняя встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Это будет первая сессия Генсссамблеи ООН для президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и Генсекретаря, португальца А. Гуттереша.

BNS
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