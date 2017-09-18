Как утверждают обозреватели, в центре внимания должны оказаться ядерные испытания Северной Кореи, будущее договора с Ираном и преследования мусульман-рохинжа в Мьянме.
На этой неделе Д. Грибаускайте заявила, что в Нью-Йорке попытается обратить внимание международной общественности на военные учения России и Белоруссии "Запад".
В интервью радиостанции LRT президент сказала, что в Нью-Йорке она встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррошем, также планируется двухсторонняя встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.
Это будет первая сессия Генсссамблеи ООН для президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и Генсекретаря, португальца А. Гуттереша.
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