Президент Литвы отклонил кандидатуру Валанчюса в судьи ЕС

Правительство Литвы официально представило президенту эту кандидатуру на должность судьи Европейского суда общей юрисдикции 31 июля, но одобрения Г.Науседы не получило.

Президент BNS сказал, что другие кандидаты ему показались лучше подготовленными для этого поста.

"Будут предложены другие кандидаты и посмотрим, чем закончится процесс", - сказал глава государства.

Г.Науседа сказал, что решение он принял в контексте непрерывности деятельности и неофициальной информации, но дополнительную информацию не предоставил.

"Я не могу сейчас полностью всё открыто сообщить, потому что тогда мы начнём говорить о фамилиях. Скажем так: и последовательные действия, и отсутствие какой-либо неформальной информации позволяет легче определиться по другим кандидатам", - сказал президент, отвечая на вопрос BNS о критериях его выбора.

Отбор кандидатов проходил ещё до инаугурации Г.Науседы. Фамилии участников не должны быть обнародованы.

По сведениям BNS, кроме других юристов на этот пост претендовали и другие судьи, а наиболее серьёзную конкуренцию В.Валанчюсу составляла судья Конституционного суда Дануте Йочене.

Министерство юстиции обещает провести новый отбор.

В.Валанчюс в Европейском Суде трудится с апреля 2016 года. Вначале его должен был сменить судья Конституционного суда Гядиминас Месонис, но его кандидатуру отклонил обосновавшийся в Люксембурге комитет, оценивающий кандидатуры претендентов.

В.Валанчюс в 2002-2008 гг. возглавлял Высший административный суд Литвы, работал в других судах и в проектах ЕС в Украине.

Литва делегирует в Европейский суд общей юрисдикции двух судей. В скором времени туда отправится работать Римвидас Норкус, завершающий свою деятельность в Верховном суде. Его кандидатура уже одобрена.

Европейский суд общей юрисдикции (Европейский суд) в основном рассматривает иски против действий институтов ЕС, в том числе - национальные иски против Европейской комиссии.