"Я не могу оценивать поведение лидеров других стран", - заявила Д.Грибаускайте журналистам во вторник в Вильнюсе.
В апреле К.Кальюлайд посетила Россию, где открыла новое посольство и встретилась с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Эстонии объявила после встречи, что они говорили о "сложных темах, вместе с тем демонстрируя взаимное уважение даже в самые сложные моменты".
Открывая новое посольство в Москве, К.Кальюлайд сказала, что, по её мнению, это "вдохнёт новую жизнь как в эстонские, так и в российские отношения, и моё присутствие здесь является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом".
Она также заявила, что пришло время возобновить программу сотрудничества между Европейским союзом и Россией.
Литва не поддерживает отношения с Россией на политическом уровне.
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