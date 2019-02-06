Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась назначать социал-трудовика Ирму Гуджюнайте министром окружающей среды, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Irma Gudžiūnaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Гуджюнайте, по мнению президента, динамичный и перспективный политик, однако у нее нет необходимого делового опыта и на встрече она не продемонстрировала знаний и компетентности, необходимых для руководства сферой окружающей среды", – сказано в сообщении.

Грибаускайте акцентирует, что на министерство ложится очень широкий спектр ответственности – от переработки отходов и защиты лесных, водных ресурсов, до строительства и реновации, вопросов климатических изменений и вопросов безопасности БелАЭС.

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"Поэтому президент призывает премьера искать для руководства этим сложным сектором кандидата со всесторонним опытом", – добавила администрация главы государства.

Премьер Саулюс Сквернялис заявил, что не надеется согласовать с президентом Далей Грибаускайте кандидатуру министра окружающей среды.

"Зная, сколько длится согласование и каков подход президента, я прихожу к выводу, что будет отклонена любая другая выдвинутая мною кандидатура. Это значит, что с этим президентом согласовать новую кандидатуру будет невозможно", – написал С. Сквернялис на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".

Д. Грибаускайте в среду отказалась назначать министром окружающей среды социал-трудовика Ирму Гуджюнайте.

Премьер Саулюс Сквернялис на минувшей неделе предложил на пост министра окружающей среды Гуджюнайте, занимающую пост вице-министра юстиции.

Тридцатилетняя Гуджюнайте, член Литовской социал-демократической партии труда, ранее была атташе по вопросам юстиции в представительстве Литвы при Евросоюзе. Она внесена первой в список социал-трудовиков на муниципальных выборах в Вильнюсе.

Пост министра окружающей среды оставался свободным с декабря прошлого года, когда премьер Саулюс Сквернялис уволил с должности министра Кестутиса Навицкаса.

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