Президент Литвы отбывает на сессию Генассамблеи ООН обсуждать безопасность и климат

Глава государства пробудет в США до четверга.
Важнейшей частью визита будет выступление Г. Науседы на сессии Генассамблеи ООН, которое намечено на среду.
По словам дипломатов, в ней президент должен говорить о значении международного права, угрозы со стороны России и целях гармоничного развития.
Г. Науседа также примет участие в саммите по вопросам изменений климата и встретится с потенциальными инвесторами.
Как утверждают дипломатические источники, во время визита также планируется встреча Г. Науседы с английским премьером Борисом Джонсоном, на которой намечается обсудить выход Великобритании из Евросоюза.
Во время визита президента будет сопровождать первая леди Диана Науседене.
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