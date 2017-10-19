По словам дипломатов, во время дискуссий преимущественно должны обсуждаться переходные периоды после выхода Великобритании из ЕС и будущие финансовые взносы этой страны.
Лидерам ЕС предстоит решить, могут ли переговорщики перейти к обсуждению торговых связей с Великобританией. Это может быть сделано только при условиях достаточного прогресса на переговорах о "разводе".
По словам Д. Грибаускайте, пока необходимого прогресса на переговорах не видно.
"Пока имеет место отставание от переговорного графика и прогресс мы пока точно не фиксируем. Если будут определенные шаги, то решение мы, наверное, сможем принять на совете в декабре, но сейчас я этого точно не ожидаю, напротив - пока серьезная пробуксовка, особенно со стороны Соединенного Королевства", - сказала президент в интервью Литовскому радио, которое транслировалось в четверг утром.
Она добавила, что пока прогресс на переговорах наиболее заметен в области обеспечения прав проживающих в Соединенном Королевстве мигрантов.
"Все остальные вопросы пробуксовывают, так что переходить к переговорам о торговом будущем, торговым договорам или другой форме пока еще точно слишком рано", - сказала Д. Грибаускайте.
Как сообщила пресс-служба президента, главы государств также обсудят миграционные вызовы, отношения с Турцией, политику ЕС в областях безопасности и обороны, ответ на кибернетические угрозы.
Мы будем говорить об оживлении сотрудничества в области военной промышленности и о более быстром реагировании на международные кризисы, чтобы мы могли делать это сообща, в третьих странах. Ну и, конечно, видя и зная вызовы, которые вызывают для нас учения "Запад", нам уже нужно говорить об упрощенном передвижении военной техники между странами ЕС или о так называемом "военном Шенгене". Этот вопрос вполне реально встал после учений "Запад", - сказала Д. Грибаускайте.
Накануне Совета ЕС лидеры Балтийских и Северных стран в четверг проводят координационное совещание. К нему впервые присоединятся премьеры Ирландии и Голландии.
Главы ЕС также обсудят конкретные приоритетные задачи ЕС на два ближайших года.
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