С 9 марта временно обязанности главы Минюста будет исполнять министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.
Вайнюте, занимавшая министерский пост более года, заявила об отставке во вторник, после заявления сотрудников министерства о том, что руководство ведомства вмешивается в аудит тюремной системы, а также после критики президента.
Вайнюте делегировали на пост министра юстиции социал-демократы, когда они еще входили в правящую коалицию.
Членов правительства назначает и увольняет президент по предложению премьера.
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