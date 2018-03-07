С 9 марта временно обязанности главы Минюста будет исполнять министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Вайнюте, занимавшая министерский пост более года, заявила об отставке во вторник, после заявления сотрудников министерства о том, что руководство ведомства вмешивается в аудит тюремной системы, а также после критики президента.

Вайнюте делегировали на пост министра юстиции социал-демократы, когда они еще входили в правящую коалицию.

Членов правительства назначает и увольняет президент по предложению премьера.