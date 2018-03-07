В среду президент Литвы Даля Грибаускайте освободила от обязанностей министра юстиции Милду Вайнюте.
Milda Vainiutė, Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

С 9 марта временно обязанности главы Минюста будет исполнять министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Вайнюте, занимавшая министерский пост более года, заявила об отставке во вторник, после заявления сотрудников министерства о том, что руководство ведомства вмешивается в аудит тюремной системы, а также после критики президента.

Вайнюте делегировали на пост министра юстиции социал-демократы, когда они еще входили в правящую коалицию.

Членов правительства назначает и увольняет президент по предложению премьера.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Министр юстиции Литвы Вайнюте уходит в отставку (9)

Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте , в адрес которой...

Президент Литвы: министр юстиции демонстрирует политическую несостоятельность (26)

Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте не справляется со...

Политика

Премьер-министр Литвы: пенсии еще увеличатся (6)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Президент Литвы освободила Вайнюте от обязанностей министра юстиции (4)

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте освободила...

Глава МИД Литвы: решения по воздушной обороне Балтии нужно принимать как можно быстрее (166)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

На пост главы ЛРТВ претендуют Сяурусявичюс, Гарбачяускайте-Будрене, Гайлюс (10)

Среди претендующих на должность генерального...

Стремительное строительство электростанций в Калининграде – сигнал странам Балтии (40)

В связи с тем, что Россия стремительно развивает...

TOP новостей

Маяускас: о том, кому принадлежит квартира и об отношениях с женой (11)

Депутата парламента Литвы Миколас Маяускас , которого...

Предупреждения о деловых связях в России не услышали: какие сделки и почему одобряет Литовская армия? (16)

Больше 10 договоров с Литовской армией, среди них -...

Глава МИД Литвы: решения по воздушной обороне Балтии нужно принимать как можно быстрее (166)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Премьер-министр Литвы: пенсии еще увеличатся (6)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Президент Литвы освободила Вайнюте от обязанностей министра юстиции (4)

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте освободила...