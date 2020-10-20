Как сказал глава государства журнадистам во вторник, такие слова вредят и нашему обществу, и отношениям с Польшей.

"По правде говоря, мы шли к этому последовательно, понемногу позволяя, допуская эту культуру издевательств, которая теперь цветет таким пышным цветом, что отдельные лица позволяют себе такие заявления", - добавил он.

Глава государства также призвал "дать отпор" издевательствам и людям, "утратившим чувство меры, порядочность и человечность".

"Я обращаюсь ко всем хорошим людям в Литве, потому что, знаете, говорят, что самые большие подлости совершаются тогда, когда хорошие люди просто равнодушны - не будьте равнодушны, дайте отпор людям, которые утратили какое бы то ним было чувство меры, порядочность и человечность", - сказал президент.

"Сегодня мы, возможно, говорим о конкретном объекте нападок, возможно, кто-то тихонько хихикает, что нет, меня это не касается, у этого человека какие-то странные связи, может, и правильно на него наехали. Может быть, уже завтра мы начнем говорить о том, что нужно угрожать и его семье? Куда мы скатися? Куда мы идем?" - продолжил он.

"Поэтому давайте не будем, как та лягущка в теплом котле на огне, которая думает, что ай, ничего тут особенного не произошло, а температура этого котла все повышается, повышается и, наконец, эта лягушка сварится сама в своем супе нетерпимости и ненависти", - сказал Г. Науседа.

Он подчеркнул, что в обществе следует вернуться к нормальным дискуссиям, а не называть друг друга идиотами.

Литовская прокуратура в понедельник сообщила о начале досудебного расследования о разжигании розни в связи с заявлением А. Валинскаса в рамках интервью порталу delfi.lt о том, что таких, как В. Томашевский, надо расстреливать.

"В. Томашевский - абсолютный колорадский жук, который, получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником. Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него", – заявил А. Валинскас.

Этого отрывка в публикации интервью не осталось, однако его можно найти переснятым с интернет-интервью.

В свою очередь, А. Валинскас говорит, что его слова были вырваны из контекста, и рознь он не разжигал. Он утверждает, что его слова следует понимать как образное выражение.

Эти слова А. Валинскаса осудило и посольство Польши в Литве.

Подобного рода преступления наказуемы лишением свободы на срок до трех лет.