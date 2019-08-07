Президент после встречи с Синкявичюсом подтвердил, что эта договоренность была достигнута еще на прошлой неделе. По словам Науседы, речь идет о значительной должности, но какой именно, он не сказал.

Пока Литва еще не представила официального кандидата в еврокомиссары. Решение не приняло ни правительство, ни парламент.

Фракция "крестьян" в парламенте выразила поддержку Синкявичюсу.

6 августа в Брюсселе состоялась неформальная встреча Синкявичюса с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

28-летний Синкявичюс сейчас занимает пост министра экономики и инноваций. Он учился в Великобритании, в Абериствитском университете на специальности экономика и международные отношения, а степень магистра получил в Маастрихтском университете (Голландия).

Синкявичюс работал в ПУ "Инвестируй в Литве", участвовал в программе "Твори для Литвы", возглавлял международную группу проектов АО "Литовская почта".

Он является заместителем председателя ЛСКЗ.