"Я считаю, что этот факт является позорным, он напоминает средневековье, и это является огромным позором для международной репутации", - заявила президент журналистам в среду.
Вступившие в силу в этом году поправки к Закону о контроле над алкоголем президент подписала в июне прошлого года.
По словам Д. Грибаускайте, Сейм должен исправить сложившееся положение путем изменения законов.
Вигинтас Барташявичюс, являющийся руководителе компании Press Express, занимающейся распространением иностранных журналов в Литве, отметил, что сейчас во всех изданиях, которые компания поставляет подписчикам и магазина страницы с рекламой алкоголя вырваны, она затушевана, либо заклеена наклейками.
Предприниматель выразил надежду на то, что Сейм изменит законы и предусмотрит исключение для рекламы в иностранных изданиях, также как разрешается реклама табака, запрещенная во всех других местах. Он сказал, что не намерен воспользоваться переходным периодом, объявленным Департаментом по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем, и собирается далее скрывать рекламу в журналах, либо вообще на некоторое время отказаться от их распространения.
Десять оппозиционных депутатов-консерваторов зарегистрировали проект изменений к закону, в котором предлагают предусмотреть исключение на запрет рекламы алкоголя на импортируемые издания на иностранном языке, которые издаются юридическими лицами, зарегистрированными за границей. Решить сложившуюся ситуацию обещал и лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис.
Реклама алкоголя запрещена и прочими утвержденными мерами, целью которых является сокращение его потребления в Литве, например, ценз возраста, с которого продается алкоголь, повышен до 20 лет, сокращено время продажи алкоголя.
Ведомства, осуществляющие надзор над рынком, торговцы и производители прогнозируют, что по причине новых ограничений акцизный алкогольный рынок может сократиться почти на 10%.
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