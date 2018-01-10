Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после вступления в силу полного запрета на рекламу алкоголя позорным является факт того, что распространители иностранных изданий вынуждены вырывать страницы с такой рекламой или скрывать ее иным образом.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я считаю, что этот факт является позорным, он напоминает средневековье, и это является огромным позором для международной репутации", - заявила президент журналистам в среду.

Вступившие в силу в этом году поправки к Закону о контроле над алкоголем президент подписала в июне прошлого года.

По словам Д. Грибаускайте, Сейм должен исправить сложившееся положение путем изменения законов.

Статьи по теме:
В Литве пока не спешат наказывать за распространение журналов с рекламой алкоголя  (8)

Вигинтас Барташявичюс, являющийся руководителе компании Press Express, занимающейся распространением иностранных журналов в Литве, отметил, что сейчас во всех изданиях, которые компания поставляет подписчикам и магазина страницы с рекламой алкоголя вырваны, она затушевана, либо заклеена наклейками.

Предприниматель выразил надежду на то, что Сейм изменит законы и предусмотрит исключение для рекламы в иностранных изданиях, также как разрешается реклама табака, запрещенная во всех других местах. Он сказал, что не намерен воспользоваться переходным периодом, объявленным Департаментом по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем, и собирается далее скрывать рекламу в журналах, либо вообще на некоторое время отказаться от их распространения.

Десять оппозиционных депутатов-консерваторов зарегистрировали проект изменений к закону, в котором предлагают предусмотреть исключение на запрет рекламы алкоголя на импортируемые издания на иностранном языке, которые издаются юридическими лицами, зарегистрированными за границей. Решить сложившуюся ситуацию обещал и лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис.

Реклама алкоголя запрещена и прочими утвержденными мерами, целью которых является сокращение его потребления в Литве, например, ценз возраста, с которого продается алкоголь, повышен до 20 лет, сокращено время продажи алкоголя.

Ведомства, осуществляющие надзор над рынком, торговцы и производители прогнозируют, что по причине новых ограничений акцизный алкогольный рынок может сократиться почти на 10%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Президент Литвы оценила вырывание страниц из журналов: позор (28)

Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала...

Глава МИД Литвы: показатели неполитических связей с Россией позитивные (21)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Глава МИД Литвы: к китайским инвестициям нужен сбалансированный подход (10)

Литве могут быть выгодны инвестиции Китая, однако...

Президент Литвы с мэрами обсудит проблему эмиграции (37)

10 января президент Литвы Даля Грибаускайте...

Глава ИАЭС подал в отставку (18)

Дарюс Янулявичюс , генеральный директор Игналинской...

TOP новостей

Ждут новшества: готовьте еще одно мусорное ведро (52)

С 1 января 2019 года в крупных городах Литвы начнут...

Опубликованы списки призывников 2018 года (9)

В среду министерство обороны опубликовало списки...

Президент Литвы оценила вырывание страниц из журналов: позор (28)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после...

Глава МИД Литвы: показатели неполитических связей с Россией позитивные (21)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Университет образовательных наук предлагают закрыть уже летом (10)

Министерство образования и науки Литвы с июля...