"Объявленные сегодня решения, я считаю, не совсем адекватны, если учитывать серьезность ситуации. В числе таких не совсем адекватных мер - удаленная работа. Думаю, мало того, что это охватывает только государственные и муниципальные компании и учреждения. Эксперты отметили, что это должно действовать в максимально широком круге компаний", – сказал Науседа.

Delfi напоминает, что новые требования карантина вступают в силу с 9 декабря. Правительство утвердило предложение – ввести удаленку и в частных компаниях.

Президент сказал, что надо создать горячую линию, по которой можно сообщать о компаниях, которые не выполняют требование.

"Включить в процесс Государственную инспекцию по труду, горячие линии, по которым можно сообщить о нарушении. Принятого недостаточно", – констатировал Науседа.

"Остается констатировать. что ужесточением мер придется заняться будущему правительству", – сказал он.

"Есть разница и в отношении контактов между семьями. Решили ограничить контакт до контакта между двумя семьями, но не учли то обстоятельство, что эти семьи могут постоянно меняться. (…) Конечно, этот социальный пузырь плохо охарактеризован, он в достаточной мере не остановит распространение инфекции", – заметил Науседа.

Он считает принятую меру недостаточно жесткой.

"Жаль, что рекомендации экспертов учитывают лишь отчасти", – сожалел Науседа.

Ингрида Шимоните сказала, что новое правительство может еще больше ужесточить порядок.

"На самом деле принятые решения можно оценивать как недостаточные. (…) Какие еще решения потребуются, будем обсуждать, поскольку ситуация меняется. (…) Надо иметь в виду, что Рождество для врачей будет тяжелым", – сказала она.