Как сообщила президентская пресс-служба, в Кошице (Словакия) Д. Грибаускайте 28 февраля примет участие во встрече глав государств восточного фланга НАТО - "Бухарестской девятки".

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии обсудят с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к приближающемуся саммиту НАТО. Он пройдет в Лондоне в декабре.

"Приоритет Литвы и других девяти государств - дальнейшее укрепление обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО, что обеспечило бы постоянную готовность Альянса отразить исходящую с Востока угрозу, оперативное и эффективное военное подкрепление, военную мобильность, региональную противовоздушную оборону для стран Балтии, быстрое принятие решение, улучшение координирования при отражении кибернетических атак", - отмечает президентское ведомство.

Главы государств также планируют принять совместную политическую декларацию.

1 марта президент встретится в столице Австрии Вене с президентом этой страны Александром Ван дер Белленом. На двусторонней встрече пойдет речь об актуальных вопросах Евросоюза (ЕС), укреплении двустороннего сотрудничества.

Особое внимание на встрече будет уделяться вопросам обеспечения ядерной безопасности.

Как отмечает президентское ведомство, позиции Литвы и Австрии совпадают в вопросе о небезопасных атомных станциях, которые строятся в соседних странах с нарушением и игнорированием международных стандартов ядерной безопасности.

Австрия хорошо понимает исходящую от Белорусской АЭС в Островце угрозу для жителей всей Европы и поддерживает Литву в деле привлечения международной помощи, говорится в сообщении.