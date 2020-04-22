Главы Литвы и Беларуси должны обсудить и строящуюся в Островце Белорусскую АЭС, двухсторонние экономические связи.
"На этой и на следующей неделе президент планирует беседы с руководителями всех стран Восточного партнерства: Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана", – говорится в пресс-релизе администрации президента.
Также в четверг Г. Науседа побеседует с президентом Израиля Реувеном Ривленом.
"Телефонная беседа президентов Израиля и Литвы будет посвящена годовщине 300-летия Вильнюсского Гаона. В беседе будет обсуждаться политическое, экономическое и культурное сотрудничество стран", – говорится в сообщении.
Кроме того, в четверг состоится конференц-звонок Г. Науседы с главами стран Балтии и Северной Европы, чтобы обсудить приоритеты повестки Совета руководителей ЕС, а также примет участие в видео-конференции Совета руководителей ЕС (СРЕС).
"23 апреля СРЕС будет посвящен обсуждению вызовов функционирования внутреннего рынка ЕС в контексте коронавируса, помощи странам ЕС и стратегиям инвестиций ЕС, роли сообщества в борьбе с пандемией в мире и вопрос солидарности ЕС", – утверждает президентская администрация.
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