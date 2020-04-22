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В четверг посредством конференц-звонка президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с руководителем Беларуси Александром Лукашенко меры борьбы с пандемией COVID-19, вопросы Программы Восточного партнерства Евросоюза, сообщила в среду президентская администрация.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

Главы Литвы и Беларуси должны обсудить и строящуюся в Островце Белорусскую АЭС, двухсторонние экономические связи.

"На этой и на следующей неделе президент планирует беседы с руководителями всех стран Восточного партнерства: Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана", – говорится в пресс-релизе администрации президента.

Также в четверг Г. Науседа побеседует с президентом Израиля Реувеном Ривленом.

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"Телефонная беседа президентов Израиля и Литвы будет посвящена годовщине 300-летия Вильнюсского Гаона. В беседе будет обсуждаться политическое, экономическое и культурное сотрудничество стран", – говорится в сообщении.

Кроме того, в четверг состоится конференц-звонок Г. Науседы с главами стран Балтии и Северной Европы, чтобы обсудить приоритеты повестки Совета руководителей ЕС, а также примет участие в видео-конференции Совета руководителей ЕС (СРЕС).

"23 апреля СРЕС будет посвящен обсуждению вызовов функционирования внутреннего рынка ЕС в контексте коронавируса, помощи странам ЕС и стратегиям инвестиций ЕС, роли сообщества в борьбе с пандемией в мире и вопрос солидарности ЕС", – утверждает президентская администрация.

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