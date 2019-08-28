Встреча состоялась в Президентском дворце во вторник.

По данным BNS, во встрече, проведенной по инициативе президента, приняли участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и восемь политологов: Гедрюс Чеснаускас, Кястутис Гирнюс, Юлиян Яхович, Томас Янелюнас, Лауринас Йонавичюс, Витис Юрконис, Линас Кояла и Анджей Пукшто.

Участники встречи обменялись мнениями по поводу адресованного Беларуси приглашения прибыть в Вильнюс на церемонию перезахоронения останков участников восстания против Царской России XIX века, которая состоится в ноябре, обсуждалась и ситуация вокруг строящейся Белорусской АЭС, вопросы белоруской идентичности, отношения Минска с Москвой, сообщили источники.

Об этой встрече в повестке работы президента Литвы не сообщалось.

Администрация президента подтвердила BNS, что такая встреча имела место. По словам представителя Г. Науседы по связям с общественностью, президент регулярно приглашает экспертов различных областей, чтобы услышать их мнение.

"Во встрече участвовал президент, несколько его советников, были приглашены политологи. Основной целью встречи было обсуждение актуальных вопросов внешней политики в течении полуторамесячного президентства, было уделено внимание дискуссии об отношениях Литвы с Белоруссией", – сказал BNS представитель президента по связям со СМИ Антанас Бубнялис.

Изменения в отношениях?

В минувшем месяце Г. Науседа упоминал, что готов добиваться улучшения отношений с Беларусью, но одновременно подчеркнул, что будет придерживаться строгой позиции по блокированию импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.

"Я убежден, что мы не должны закупать электроэнергию с небезопасно построенной электростанции, поскольку это угроза нашим жителям, это угроза нашей безопасности", – сказал журналистам Г. Науседа 16 июля в Варшаве, отвечая на вопрос BNS.

"Но если возможно улучшить отношения при наличии этой составляющей, этого фактора, я готов это сделать", – добавил глава государства.

Тогда он сказал, что пока не принял решение, может ли диалог с Беларусью проходить на самом высоком уровне. По словам президента, сейчас Литва еще думает, кого из представителей белорусских властей пригласить на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов, запланированную на осень в Вильнюсе.

"Должен ли это быть визит руководителя самого высокого уровня, позвольте нам об этом еще подумать, и я считаю, что вскоре мы сможем ответить вам на этот вопрос", – сказал Г. Науседа, отвечая на вопрос BNS.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте во время своего первого срока полномочий несколько раз встречалась с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Потом она изменила свою позицию и остановила диалог на высшем уровне с Беларусью, заявив, что он невозможен по причине тесных связей Минска с Россией и БелАЭС – с этим ее решением были не согласны не только другие руководители страны, но и министры иностранных дел.

В прошлом году Литва блокировала соглашение об основах отношений между Беларусью и Евросоюзом.

На этой неделе СМИ сообщили, что вскоре в Белоруссию прибудет советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.