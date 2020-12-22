Представляем текст обращения:

"Дорогие жители Литвы,

сегодня прошу вашей помощи для Литвы. В руках каждого из вас будущее нашей страны, от вас зависит, каким в 2021 году будет наше государство. Выдержит ли она испытание пандемией и сохранит ли жизни граждан или будет считать потери, которых мы должны были и могли избежать.

Самый большой праздник в этом году я призываю встретить иначе. Сегодня я обращаюсь к нашим пожилым людям. Вы - хранители родовых традиций, вы передаете их будущим поколениям. Но в этом году прошу вас – воздержитесь от праздничных встреч. На этот раз попросите детей и внуков не навещать вас. Пусть эти праздники несут всем светлую надежду, а не потери и чувство вины.

Я обращаюсь и к представителям поколения среднего возраста. Встречи с многочисленной родней, семьями друзей и гостями, которых вы давно не видели для многих из нас - часть рождественской радости. Но в этом году прошу вас – найдите уют праздника в тесном кругу своей семьи.

Обращаюсь и к вам, дети и молодежь. Знаю, что вам очень тяжело оставаться в праздники дома. Но в этом году прошу вас, потерпите, общайтесь с друзьями удаленно. Помогите детям и старикам создать рождественский праздник в удаленном формате. Станьте героями этих дней – поучаствуйте в общей победе над вирусом.

Знаю, что я многого прошу у вас, особенно тяжело будет тем, кто встретит праздники в одиночестве. Однако одни - не значит, в одиночестве. Позвоните тем, кто тоже будет за столом в Сочельник один. В этот сложный период искренне благодарю тех, кто тихо, незаметно соблюдает правила карантина.

Вирус безжалостен, но не всемогущ. Мы можем его победить. Если использовать баскетбольные термины – давайте используем самую эффективную систему коллективной защиты, чтобы победить во второй четверти с убедительным результатом.

Первые дозы вакцины придут в Литву, как и в другие страны Европы, на этой неделе. Ждать осталось недолго, поэтому прошу всех и каждого – в Рождество делитель надеждой, общайтесь, но оставайтесь дома".