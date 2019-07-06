Праздник начался с полета истребителей миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии – это было поздравление ВВС Венгрии и Испании.
В торжественном поднятии флагов участвовали Рота почетного караула и Военный оркестр.
"Пусть чувство гордости за свое государство станет общим и сильным в наших сердцах.
Это государство, которое на протяжении столетий, со времен Короля Миндаугаса, объединяет своих людей – нас, современных граждан, и тех, кто жил до нас, для кого независимая Литва была высшей целью.
Многие из них могли только мечтать, что когда-нибудь наступит такой день, как сегодня – мирный, светлый и радостный. Именно такое Литовское государство – позитивное, энергичное, европейское – сегодня знает и ценит весь мир. Именно такую прогрессивную Литву мы и создаем. Это – наша общая, высокая цель, неотъемлемая от усилий народа, каждого человека.
Будем теми, кто смело встречает вызовы времени, кто уважает свою историю и не забывает о своих корнях даже в самом дальнем уголке планеты.
Поздравляю вас с Днем государства!" - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.
"Мы понимаем и уважаем свою историю и прошлое, сегодня видим будущее нашего государства среди лидирующих стран, которые заботятся о своих людях, гарантируют права человека, свободу и уважают выбор других народов. Мы всегда готовы к обороне, мы готовы вместе с нашими партнерами помочь нашим друзьям и окружающим нас. Именно так мы понимаем наш долг, свободу, которую мы завоевали, которую оберегаем и будем беречь всегда", – сказала президент.
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