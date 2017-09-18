В понедельник пресс-служба президента сообщила, что глава государства информировала Генсекретаря ООН о "действиях России на границе Литвы, ситуации с безопасностью в регионе и угрозе, которую создают агрессивные учения "Запад" людям всего мира".
"Президент утверждает, что мировым лидерам, главам международных организаций важно предоставлять объективную информацию из первых уст о том, что происходит в нашем регионе. Литовский президент, единственная из глав стран, испытывающих угрозы учений "Запад" получила возможность в ходе сессии представить ситуацию напрямую главе ООН", - говорится в пресс-релизе президентской администрации.
По словам Д.Грибаускайте, реальное моделирование конфликта со странами НАТО, сокрытие масштабов и сценариев учений, дислокации военных и тактических вооружений, неконвенциональные действия свидетельствуют об агрессивном и наступательном характере учений "Запад".
"В Калининград стянуто ядерное оружие, артиллерийские и ракетные мощности, которые могут достичь даже Лиссабон", - говорится в сообщении.
По словам президента, мир должен делать выводы из уроков Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, и не смотреть сквозь пальцы на агрессивные действия. Она отметила, что в последнее время реакция ООН на нарушения международного права является недостаточной и организация не выполняет свою миссию в полном объеме.
Глава государства пригласила А.Гутерреша посетить Литву в следующем году, когда будут проходить мероприятия по случаю столетия восстановления Литовского государства.
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