"У нас всегда вызывает обеспокоенность. Мы знаем, кто такой В. Путин, мы знаем, кто наш сосед, и знаем, чего нам можно ожидать. Поэтому мы со всей серьезностью относимся к этой встрече и к возможным результатам", - сказала президент в среду журналистам в Брюсселе, куда она приехала на саммит НАТО.

Предстоящую на этой неделе встречу президентов США и России Д. Грибаускайте сравнила с переговорами Д. Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Результаты этих переговоров президент Литвы назвала "противоречивыми".

После встречи с северокорейским лидером Д. Трамп в июне неожиданно объявил, что прекратит совместные военные учения с Южной Кореей.

Д. Трамп сетовал, что учения обходятся дорого, и принял данное Северной Кореей определение, что они являются "провокационными".

О прекращении учений руководитель США сообщил после того, как подписал с Ким Чен Ыном документ, которым Северная Корея обязуется "стремиться к полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Критики говорят, что декларации недостает содержательности и конкретности, некоторые видят в этом предупреждение, что Д. Трамп может пойти на неожиданные уступки относительно сил США в Восточной Европе.