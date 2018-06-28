По закону налоговые поправки должны быть обнародованы за полгода до вступления в силу.

"Мы будем готовы за пятницу все пересмотреть, во всяком случае этот пакет из пяти законов. Я сама лично в субботу тоже в этом буду участвовать, пересмотрю еще и сама. Если все в порядке, в субботу я подпишу эти пять законов, которые смогут вступить в силу с 1 января следующего года", - сказала президент в интервью Литовскому радио в четверг.

Правительство говорит, что реорганизация имеет целью снизить налоговое бремя населения. Критики говорят, что изменения не решают главную проблему - большое социальное неравенство.

Принятие законов о налоговой реформе намечается в сейме в четверг.