По закону налоговые поправки должны быть обнародованы за полгода до вступления в силу.
"Мы будем готовы за пятницу все пересмотреть, во всяком случае этот пакет из пяти законов. Я сама лично в субботу тоже в этом буду участвовать, пересмотрю еще и сама. Если все в порядке, в субботу я подпишу эти пять законов, которые смогут вступить в силу с 1 января следующего года", - сказала президент в интервью Литовскому радио в четверг.
Правительство говорит, что реорганизация имеет целью снизить налоговое бремя населения. Критики говорят, что изменения не решают главную проблему - большое социальное неравенство.
Принятие законов о налоговой реформе намечается в сейме в четверг.
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