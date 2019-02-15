В пресс-релизе по итогам телефонной беседы президент заявила, что Литва "готова помочь в поиске творческих решений по выходу из сложившегося положения".

Беседа состоялась по инициативе британского премьера, менее чем через сутки после того, как парламент еще раз отклонил стратегию Brexit Т. Мэй.

Как говорится в сообщении президентской администрации, Д. Грибаускайте призвала британские политические силы прийти к "общему соглашении и определиться по модели отношений своей страны с Европейским Союзом".

"Ясность необходима жителям и бизнесу, как Европейских стран, так и Соединенного Королевства", – говорится в пресс-релизе администрации Д. Грибаускайте.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, но Т. Мэй пока не удается убедить парламент одобрить договор о выходе. Основные дискуссии вызывают возможные границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

У представителей литовского правительства наибольшее беспокойство вызывает возможная дискриминация литовцев, проживающих в Великобритании, в случае выхода этой страны из блока без соглашения.

Некоторые дипломаты не публично обсуждают, что после „Brexit британцы могут выслать законных литовских эмигрантов, прекратить выплату пособий, что для граждан стран Восточной и Западной Европы могут быть установлены различные условия.

Должностные лица утверждают, что в Соединенном Королевстве сейчас могут проживать около 200 тыс. граждан Литвы.