Встречу Дональда Трампа и Владимира Путина Д. Грибаускайте сравнила со встречей президента США и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
"Увидим. Мы уже видели одну встречу на высоком уровне между Кимом и президентом. Увидим, что произойдет. Особых ожиданий у нас нет, относимся с большой осторожностью", - сказала президент Литвы журналистам в Брюсселе.
Д. Трамп и В. Путин встретятся в Финляндии 16 июля.
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