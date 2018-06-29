Встречу Дональда Трампа и Владимира Путина Д. Грибаускайте сравнила со встречей президента США и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"Увидим. Мы уже видели одну встречу на высоком уровне между Кимом и президентом. Увидим, что произойдет. Особых ожиданий у нас нет, относимся с большой осторожностью", - сказала президент Литвы журналистам в Брюсселе.

Д. Трамп и В. Путин встретятся в Финляндии 16 июля.