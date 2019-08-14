Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис недавно заявил, что с января 2020 года будет введен налог на загрязняющие окружающую среду автомобили, а президент Гитанас Науседа придерживается своей позиции - этот налог пока не нужен, поскольку он увеличит социальное разобщение. Глава страны считает, что надо начать с налога на роскошь.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Налог на автомобили, который зависит от выбросов диоксида углерода, существует во многих странах Европы, но я неоднократно говорил, что сегодня взять и как по учебнику попытаться перенести эти налоги с Запада на литовскую почву - это не только социально необдуманно, но даже опасно, поскольку больше всего налогов заплатят те люди, которые ездят на плохих автомобилях, и не по тому, что они, извините, мазохисты, а потому, что у них недостаточно доходов", – сказал в интервью LRT Науседа.

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Он сказал, что считает, что надо начинать с роскоши – т.е. с мощных автомобилей и невысокого элемента выбросов диоксида углерода.

По словам президента, в некоторых странах налог на автомобили состоит из нескольких элементов, которые облагаются налогами в разных пропорциях.

В июне избранный президент сказал, что он подумал бы о том, чтобы обложить налогами автомобили в зависимости от их мощности, стоимости, а что касается выбросов диоксида углерода, то тут налог надо повышать постепенно.

"Такой налог в принципе мог бы существовать, но он должен быть рассмотрен сквозь социальную призму, должен быть адекватным нашей ситуации и не злить общество на ровном месте. То же самое можно сказать и о всеобщем налоге на недвижимость", – сказал Науседа.

Премьер-министр Сквернялис в июле заявил, что с января 2020 года при регистрации будет введен налог на загрязняющие окружающую среду автомобили и налог на недвижимость.

Международные организации уже не первый год предлагают Литве ввести налог на загрязняющие окружающую среду автомобили.

Правительство Литвы предусмотрела компенсацию жителям в размере 1000 евро за отказ от загрязняющего окружающую среду автомобиля.

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