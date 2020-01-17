"Сегодня, возможно, в живых осталось не очень много людей, переживших Холокост, но мы можем лишь представлять, чего мы лишились, сколько поколений, которые жили бы после этого, мы лишились, ведь все они могли внести вклад в развитие Литвы и всего мира", – сказал президент.
Он также добавил, что этот сад – удачно реализованная уникальная идея, увековечивающая память о многочисленной общине евреев, проживавшей в Литве.
На территории сада, напоминающего по форме контуры Литвы, увековечена память и об известных литваках.
Науседа также сказал, что следовало бы предоставить возможность литвакам участвовать в жизни Литвы.
Во время Холокоста нацисты и их местные пособники уничтожили в Литве более 90% еврейского населения, которое насчитывало более 200 000 человек.
Министр образования Литвы обсудит с представителем FIFA подготовку к чемпионату
Министр образования Литвы Альгирдас Монкявичюс в...
Науседа обещает и далее на высшем уровне поднимать проблему БелАЭС (12)
Президент Литвы Гитанас Науседа обещает и далее на...
Президент Литвы о Холокосте: мы можем лишь представлять, сколько поколений лишились (25)
В четверг, находясь в Саду памяти литваков (евреев...
Президент: Савицкас – не единственный кандидат в министры экономики
Советник премьера Саулюса Сквернялиса Лукас Савицкас...
Литва и Польша надеются на перемены в России независимо от смены власти (24)
В четверг министры иностранных дел Литвы и Польши...
TOP новостей
Рана на теле Литвы: родители сутками не замечают исчезновения детей, не помнят их имен (26)
По данным Министерства внутренних дел (МВД) Литвы,...
Минобороны Литвы о призывнике из ЛГБТ-сообщества: если в документах - мужчина, исключений нет (21)
Портал DELFI накануне сообщал, что в списке призывников на...
За шпионаж в пользу России клайпедчанин остается осужденным на 7 лет заключения (9)
В пятницу Литовский апелляционный суд (ЛАС) оставил в...
Вильнюсцы обеспокоены: уникальный район хотят превратить в "муравейник" (4)
Жверинас – один из самых привлекательных районов...
Президент Литвы о Холокосте: мы можем лишь представлять, сколько поколений лишились (25)
В четверг, находясь в Саду памяти литваков (евреев...