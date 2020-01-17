"Сегодня, возможно, в живых осталось не очень много людей, переживших Холокост, но мы можем лишь представлять, чего мы лишились, сколько поколений, которые жили бы после этого, мы лишились, ведь все они могли внести вклад в развитие Литвы и всего мира", – сказал президент.

Он также добавил, что этот сад – удачно реализованная уникальная идея, увековечивающая память о многочисленной общине евреев, проживавшей в Литве.

На территории сада, напоминающего по форме контуры Литвы, увековечена память и об известных литваках.

Науседа также сказал, что следовало бы предоставить возможность литвакам участвовать в жизни Литвы.

Во время Холокоста нацисты и их местные пособники уничтожили в Литве более 90% еврейского населения, которое насчитывало более 200 000 человек.