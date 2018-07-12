Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что инициируемое новое парламентское расследование влияния бизнеса на политику является местью судимых сейчас олигархов.
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Так она комментировала инициативу, зарегистрированную в четверг лидером "аграриев" Рамунасом Карбаускисом.

"Я оцениваю как месть олигархов, поскольку именно эти олигархи сейчас на судебных процессах, и это тоже естественно, так и должно было быть, поэтому будут создаваться различные компрометирующие ситуации. Из того, какими бы были мои или не мои письма, видно, что никаких сделок, я всегда боролась за государство, за прозрачные назначения должностных лиц", - сказала глава государства телевизионной службе новостей LRT.

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Лидер правящих литовских "крестьян" Рамунас Карбаускис в четверг зарегистрировал проект постановления Сейма о проведении нового парламентского расследования о незаконном влиянии на политические процессы в период правления двух прежних правительств.

Р. Карбаускис предлагает проверить период 2008 - 2016 годов. Провести расследование предлагается до мая 2019 года.

Конкретные физические и юридические лица в проекте не упоминаются.

В постановлении предлагается обязать специальную комиссию Сейма расследовать предположительно оказывавшееся заинтересованными лицами и их группами влияние на политические процессы, ход выборов, формирование парламентских коалиций, работу парламентских фракций, отдельных политиков, деятельность и финансирование партий и общественных движений.

В зарегистрированном Р. Карбаускисом постановлении указано, что это новое расследование будет проводиться после завершенного недавно расследования парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) относительно незаконного влияния коммерческих или других групп интересов на политиков или на политические процессы.

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