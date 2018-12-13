Президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что нет никаких справок о том, что российские спецслужбы с литовскими консерваторами способствовали забастовке учителей.
Vytautas Landsbergis, Viktoras Pranckietis, Dalia Grybauskaitė, Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Нет никаких справок, никакой информации разведывательных организаций о том, что российские спецслужбы с консерваторами участвуют в организации забастовки или в чем-либо еще", – заявила в среду президент в передаче литовского национального радио и телевидения LRT "Тема дня".

Обращение премьера Саулюса Сквернялиса к разведке по поводу возможной угрозы национальной безопасности она назвала отчаянием и попыткой "воспользоваться разведывательными органами".

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"Давайте посмотрим, какие настроения в обществе. Пока есть желание отрицать и дальше, желание искать виновных даже с привлечением правоохранительных органов. Это кажется болезненным. Мягко говоря", – сказала Д. Грибаускайте.

По ее словам, премьер сначала публично заявил об угрозах, а затем обратился в ведомства, чтобы они нашли такую информацию.

"Это несолидно. Для должностного лица этого уровня это безответственно и очень несолидно", – сказала президент.

С. Сквернялис на прошлой неделе в Сейме заявил, что действия консерваторов - "это проведение политики Кремля, и есть сомнения, нет ли связей со специальными службами России", ответ должны дать "спецслужбы".

В этот вторник глава правительства подтвердил, что обратился в спецслужбы "по поводу процессов, происходящих в стране".

"Объект - процессы, происходящие в стране, и в обращении не названа ни партия, ни фракция консерваторов, если они сами себя отнесли, видимо, определенное беспокойство есть", - сказал премьер во вторник журналистам в Сейме.

На вопрос, связано ли обращение с забастовкой учителей и состоявшимся в воскресенье митингом, С. Сквернялис ответил: "Не только это, мы видим, что сейчас происходит, инспирации, видим ту же Францию, уши какой страны стали вылазить".

Он сказал, что обратился ко всем субъектам криминальной разведки и разведки.

Часть учителей, требуя усовершенствовать штатную модель оплаты труда, с 12 ноября объявили бессрочную забастовку. Несколько десятков учителей обосновались в министерстве образования и не покидают его. В воскресенье в Вильнюсе состоялся митинг в поддержку учителей, в нем приняли участие около 6 тыс. человек.

Оппозиционные консерваторы поддерживали митинг, поддерживали требования учителей и предлагали в связи с этим отложить принятие бюджета страны следующего года.

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