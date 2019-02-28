"Международные организации подтвердили, что площадка для БелАЭС выбрана небезопасная, а сама атомная станция представляет угрозу. Поэтому необходимо добиваться закрытия БелАЭС. Опыт Австрии показал, что это возможно, если достает политической воли", - сказала Д. Грибаускайте.
Комментарий главы государства в четверг передала BNS пресс-служба президента.
Так Д. Грибаускайте отреагировала на высказывание премьер-министра Саулюса Сквернялиса о том, что у него есть для Минска предложение о "рациональном решении".
Премьер не детализирует свое предложение, но говорит, что Минску не будет предложено закрыть БелАЭС.
"Что мы можем сейчас сделать? У нас есть план-"хулиган". Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, что говорит: "Закройте", - заявил кандидат в президенты С. Сквернялис на встрече с жителями Кедайняй.
Его словам привел новостной портал 15min.lt.
Сейм в июне 2017 года законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Цель этого закона - обосновать ограничения импорта электроэнергии. Правительство впоследствии утвердило план, как блокировать импорт электроэнергии, которая будет вырабатываться на БелАЭС.
Литва считает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.
Несколько недель назад страны-участницы Конвенции Эспоо на внеочередной встрече в Женеве постановили, что Белоруссия нарушила конвенцию, ненадлежащим образом выбрав площадку для строительства БелАЭС в Островце.
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