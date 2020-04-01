"Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", – заявил в среду журналистам глава государства у Министерства здравоохранения.
"Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются", – сказал он.
О том, что управление кризисом коронавирусом в Беларуси не является хорошим, во вторник в сейме акцентировал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, он также сказал, что рассматривается возможность ограничить все еще осуществляющиеся рейсы из Минска в Вильнюс.
По словам президента, следует ограничить контакты со страной, не контролирующей ситуацию, если риск действительно ощутим.
"Я считаю, что замечание господина Линкявичюса совершенно своевременное, и если этот риск действительно ощутим, мы должны ограничить любые контакты со страной, которая в данный момент немного слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия", – утверждает Г. Науседа.
Между Вильнюсом и Минском все еще осуществляются регулярные рейсы авиакомпании "Белавиа".
Беларусь остается единственным государством региона, которое не закрыла свои границы в связи с пандемией коронавируса.
В стране также не отозваны и футбольные матчи Высшей лиги, в отличие от большинства государств мира.
Во вторник белорусский президент Александр Лукашенко заявил о первом человеке, скончавшемся в стране, который был заражен коронавирусом.
По официальным данным на понедельник в Беларуси были подтверждены 152 случая заражения вирусом COVID-19.
TOP новостей
Супруги после звонка по номеру горячей линии были запуганы: не знали, стоит ли проходить тестирование (29)
Разговор с волонтером горячей линии (1808) об анализе на...
Литовский профессор: 6 из 7 случаев коронавируса могут остаться незамеченными (53)
Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...
"На крантине": Коронавирус в Беларуси, первая смерть. Или не первая?
31 марта в Витебске в результате пневмонии скончался...
Важно знать водителям: с апреля вступают в силу некоторые изменения (1)
1 апреля для водителей в Литве – важная дата, поскольку...
Совет работникам: если вы согласились на снижение зарплаты, должна быть снижена и нагрузка (4)
Компании, которые из-за карантина, связанного с...