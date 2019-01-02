Президент Литвы Даля Грибаускайте не стала ввязываться в полемику с раскритиковавшим ее новогоднее поздравление спикером парламента Викторасом Пранцкетисом.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

2 января президент посетила открытую после реновации вильнюсскую библиотеку им. Адама Мицкевича. Она не пожелала развивать тему, поднятую в новогоднем поздравлении.

"Мне все было понятно", – отрезала она, отвечая на просьбу пояснить это поздравление для тех, кто его не понял.

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис начал новый год с критики в адрес президента Дали Грибаускайте. Оценивая новогоднее поздравление президента и пожелание не допустить укоренения безграмотности и популизма, он высказал сомнения в связи с искренностью слов главы страны. По его словам, президент просто придумала красивую для цитирования фразу.

Статьи по теме:
Новогоднее поздравление президента: нужно беречь свободную Литву  (251)
Прогноз: десять политических и общественных событий в Литве в 2019 году  (4)

"Я их (слова президента - ELTA) не принял, у меня есть мои убеждения, я думаю, что мы должны действовать не воинственностью, а спокойствием, преодолевать с помощью сотрудничества, а не вывешивания военных флагов", - сказал в интервью Žinių radijаs Пранцкетис.

На призыв президента не допустить укоренения воинственной безграмотности и агрессивного популизма спикер ответил, что Грибаускайте просто подбирает звучные фразы.

"Я думаю, что мы иногда придумываем торжественные фразы, чтобы их можно было цитировать", - заметил Пранцкетис.

В конце спикер вообще высказал сомнения в связи с актуальностью борьбы с популизмом. "Популизм всегда был и будет, поскольку перед выборами всегда обещают больше, чем можно осуществить", - обобщил спикер.

В новогоднем поздравлении Грибаускайте подчеркнула, что в 2019 году внутри страны и на международной арене ждет немало вызовов.

"В следующем году нас ждет много вызовов и на международной арене, и внутри страны. Мы всё преодолеем, если не позволим утвердиться воинствующей безграмотности и агрессивному популизму. Нужно беречь свободную Литву, права и свободы наших граждан", - сказала президент.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Прогноз BNS: десять политических и общественных событий в Литве в 2019 году (4)

С началом нового года BNS рассказывает о важнейших...

Спикер парламента Литвы раскритиковал президента Грибаускайте (33)

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис начал...

Новогоднее поздравление президента: нужно беречь свободную Литву (251)

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте...

Президент Литвы поделилась самыми запоминающимися мгновениями 2018-ого года (36)

За несколько дней до Нового года президент Литвы Даля...

Правительство Литвы готовит план действий на случай неприятного Brexit-сюрприза (23)

Правительство Литвы готовит план действий на случай,...

TOP новостей

В Литве вступила в силу новая налоговая реформа: проверьте свою зарплату (11)

С 1 января в Литвы вступила в силу новая налоговая...

Сын Прунскене: в деле о шпионаже меня допрашивали, но под арест не брали (5)

В конце прошлого года правоохрана сообщила о том, что...

В Литве публично объявляют цены на продукты в магазинах (4)

С 1 января в Литве начали публично объявлять цены на 20...

Лекарства на АЗС и в магазинах еще не появились: мешают ограничения

С 1 января 2019 года в Литве вступили в силу поправки к...

Вильнюсская полиция продает с аукциона машины и сено (1)

Вильнюсская полиция 3 января проведет аукцион, на...