2 января президент посетила открытую после реновации вильнюсскую библиотеку им. Адама Мицкевича. Она не пожелала развивать тему, поднятую в новогоднем поздравлении.
"Мне все было понятно", – отрезала она, отвечая на просьбу пояснить это поздравление для тех, кто его не понял.
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис начал новый год с критики в адрес президента Дали Грибаускайте. Оценивая новогоднее поздравление президента и пожелание не допустить укоренения безграмотности и популизма, он высказал сомнения в связи с искренностью слов главы страны. По его словам, президент просто придумала красивую для цитирования фразу.
"Я их (слова президента - ELTA) не принял, у меня есть мои убеждения, я думаю, что мы должны действовать не воинственностью, а спокойствием, преодолевать с помощью сотрудничества, а не вывешивания военных флагов", - сказал в интервью Žinių radijаs Пранцкетис.
На призыв президента не допустить укоренения воинственной безграмотности и агрессивного популизма спикер ответил, что Грибаускайте просто подбирает звучные фразы.
"Я думаю, что мы иногда придумываем торжественные фразы, чтобы их можно было цитировать", - заметил Пранцкетис.
В конце спикер вообще высказал сомнения в связи с актуальностью борьбы с популизмом. "Популизм всегда был и будет, поскольку перед выборами всегда обещают больше, чем можно осуществить", - обобщил спикер.
В новогоднем поздравлении Грибаускайте подчеркнула, что в 2019 году внутри страны и на международной арене ждет немало вызовов.
"В следующем году нас ждет много вызовов и на международной арене, и внутри страны. Мы всё преодолеем, если не позволим утвердиться воинствующей безграмотности и агрессивному популизму. Нужно беречь свободную Литву, права и свободы наших граждан", - сказала президент.
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