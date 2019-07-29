"Я сам задавал им этот вопрос, почему министр, который работает хорошо, не может далее быть министром. Я не услышал убедительного ответа", – сказал журналистам президент, который в субботу посетил Клайпеду.
Он также отметил, что в формировании обновленного правительства есть трудности, поскольку не получается прийти к соглашению "по конкретному министру". Президент более детально не комментировал, кого именно он имеет в виду.
По заключенному несколько недель назад новому соглашению о правящей коалиции министерство транспорта достается Избирательной акции поляков Литвы-Союзу христианских семей. На эту позицию они предложили кандидатуру бывшего вице-министра транспорта Владислава Кондратовича.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис обещал представить кандидатов в обновленное правительство на минувшей неделе, однако не сделал этого.
Сейчас также идут дискуссии о правовых нюансах обновления правительства в Сейме.
В состав правящей коалиции вошли Литовской союз крестьян и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость", а также Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей.
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