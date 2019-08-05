Посетив проходивший в субботу в Арёгале слет бывших политзаключенных и ссыльных, президент сказал, что верит в способность "преодолеть все противоречия", когда люди по-разному реагируют на решения мэрии Вильнюса снять мемориальную доску Йонасу Норейке - генералу Ветре и переименовать аллею им. Казиса Шкирпы.

Г. Науседа предложил "соблюдать мораторий на стирание исторической памяти", а за это время "найти единое решение, единую политику, чтобы не было так, что у одного мэра в одном месте Литвы было отношение и к Ветре, и к К. Шкирпе, и к другим памятным для нас людям, а в другом месте мэр был настроен иначе, начинал снимать (мемориальные - ред.) доски, чтобы у Литвы не было нескольких политик по болезненным и острым вопросам нашей истории".

На вопрос, кто должен выработать единую политику по этим вопросам, президент ответил, что "и комиссия, которая сейчас создана, и Форум культуры, который мы в ближайшее время намерены учредить при президентском ведомстве, смогли бы рассмотреть этот вопрос и установить определенные принципы".

"Я понимаю, что невозможно будет сразу найти общий знаменатель, но мы во всяком случае деполитизируем этот процесс, который сейчас оказался в руках политиков, это самый плохой из возможных вариантов", – сказал Г. Науседа.

Бывшие политзаключенные и ссыльные в субботу на съезде приняли резолюцию, в которой требуют "прекратить подстрекательства к тому, чтобы рассорить народ" из-за строительства мемориала на вильнюсской Лукишкской площади и мемориальных знаков.

По мнению Литовского союза политзаключенных и ссыльных, "большое недовольство и вражду вызвали вопросы, связанные с Й. Норейкой и К. Шкирпой".

В минувшие выходные со стены Библиотеки Академии наук Литвы в вильнюсском Старгороде была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска Й. Норейке - генералу Ветре. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.

На прошлой неделе муниципальный совет Вильнюса переименовал и аллею, носившую имя дипломата и офицера К. Шкирпы, из-за декларировавшихся им публично антисемитских взглядов.

Обе решения вызвали и поддержку, и решительные протесты. Критики призвали отказаться от доски в память о Й. Норейке с учетом того, что, будучи начальником Шяуляйского уезда, он подписывал документы о создании еврейского гетто и конфискации еврейского имущества.

Защитники подчеркивают заслуги Й. Норейки в связи с его деятельностью в антисоветском подполье, а также то, что позже, в годы войны, он сам участвовал в антинацистской деятельности.

В заключении Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы относительно К. Шкирпы дана оценка его вкладу в дело сопротивления советскому оккупационному режиму, однако подчеркивается, что в 1940–1941 годах в его деятельности "имели место и проявления антисемитизма".