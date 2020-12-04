aA
Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что в ближайшее время может быть введено чрезвычайное положение, если иными мерами не удастся совладать с распространением коронавируса. Чрезвычайное положение позволяет прибегать к самым строгим ограничениям.
Gitanas Nausėda, Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė
Gitanas Nausėda, Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

В интервью порталу delfi.lt в пятницу президент подтвердил, что по этому вопросу свои выводы в воскресенье должен представить сформированный им экспертный совет, который созывается в связи с "драматическим ухудшением ситуации".

"Я думаю, что следует рассмотреть эти вещи (чрезвычайное положение), поскольку ситуация действительно плохая. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что невзирая на карантинные ограничения и достаточно строгие меры, которые мы использовали в прошлом, результат не лучше, а ситуация ухудшается", – сказал глава государства.

"Я точно не хочу забегать вперед, мы прокомментируем все в воскресенье или в понедельник. Прежде всего, сами эксперты прокомментируют, что они предлагают и уходящей, и новой власти сделать", – добавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Карантин в Литве предложат продлить до конца года  обучение только удаленное (7)

ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига в...

Из-за роста числа симптомных случаев ковида сокращаются масштабы профилактических исследований (1)

Из-за роста числа симптомных случаев ковида...

Антакальнисская больница останавливает предоставление плановых услуг (2)

Количество больных коронавирусом ( COVID-19 ) в Литве...

Ситуация с коронавирусом не улучшается, правительство Литвы пересмотрит условия карантина (12)

Ситуация с распространением коронавируса в Литве не...

TOP новостей

Президент Литвы не исключает введение чрезвычайного положения в стране (17)

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что в...

Карантин в Литве предложат продлить до конца года  обучение только удаленное (7)

ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига в...

Ситуация с коронавирусом не улучшается, правительство Литвы пересмотрит условия карантина (12)

Ситуация с распространением коронавируса в Литве не...

"Delfi Главное": тюремные университеты, будущее Беларуси и влияние белорусской ситуации на Литву Философы говорят - Ольга Шпарага и Гинтаутас Мажейкис (36)

Как борьба белорусов за свое человеческое достоинство,...

Кибермошенники из России атакуют жителей Литвы, Латвии и Эстонии (19)

Кибермошенники создали видео, в котором...