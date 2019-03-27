"Бесконечно важный момент правосудия. Мы все ждали его множество лет. Особенно близкие жертв событий 13 января. Это дело – очная ставка с правдой, для выяснения которой потребовалось много лет, которая стоила много боли, терпения и самопожертвования", – отметила Д. Грибаускайте в распространенном в среду обращении.

"Хотя в поиске правды и стремлении к правосудию мы столкнулись с сопротивлением и отсутствием доброй воли со стороны соседней России, день исторического правосудия все же пришел – виновные, из-за которых погибли мирно защищавшие люди, названы судом", – добавила она.

Президент утверждает, что это дело является "доказательством того, что в отношении военных преступлений и преступлений против человечности нет срока давности".

В среду Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и более 60 бывших советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года.

Приговор оглашен в отношении 67-ми граждан России, Беларуси и Украины, они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет.

Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдавать. Перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России – задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.