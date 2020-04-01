Президент Литвы назвал фиаско не принятое решение о повышении зарплат медикам

"Мне трудно говорить об этом вопросе без эмоций – это вчерашнее фиаско в парламенте, иначе его и не назвать, неспособность договориться о том, что было обещано медикам – повысить зарплаты людям, которые работают в горячих точках", – сказал Г. Науседа журналистам в среду утром.
По его словам, не принятое решение утвердило в общественном сознании невозможность доверять парламенту.
"Политиканство в самом плохом смысле этого слова, и мне совершенно не интересно, кто виноват во вчерашнем фиаско: правые или левые, верхи или низы. Виноваты все, поскольку решение не принято", – подчеркнул глава государства.
По его словам, политики, не принявшие необходимого решения, не выполнили свою работу, свое обещание.
"Я надеюсь, что будет достаточно здравого ума, наконец, чувства совести, чтобы сегодня это решение было принято, и мы перестали возмущать общественность там, где это совершенно не нужно, и даже вредит во всех смыслах этого слова", – сказал президент.
Он пообещал, что если это не будет сделано, президентская администрация выступит с инициативой.
"Если сейм не примет решение, если у них аллергия друг на друга, точнее аллергия на предложения, то мы выдвинем такое изменением закона и представим его сейму, но я бы очень хотел надеяться, что это не потребуется", – сказал Г. Науседа.
Во вторник в сейме "застряло" предложение повысить зарплаты медикам в очагах особо опасных болезней в диапазоне от 50 до 100% (в зависимости от опасности заболевания) на период карантина.
Эта поправка была предложением оппозиции, она была одобрена по представлении, а правящие не зарегистрировались для принятия проекта, поэтому не удалось собрать кворум.
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