С 3 сентября послом в Индии назначен Юлюс Пранявичюс, который на этом посту сменит закончившего свою работу Лаймонаса Таллат-Кялпшу.
С 17 сентября посол в Японии, Новой Зеландии, Малайзии и Сингапуре Гедиминас Варвуолис также становится диппредставителем для Австралии и Индонезии.
Посол в Польше Шарунас Адомавичюс отзывается с должности 8 ноября и после этого уйдёт на пенсию. Пока не ясно, кто станет новым главой диппредставительства в этой стране.
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