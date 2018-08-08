Президент Литвы Даля Грибаускайте в среду подписала указы о назначении и отзыве послов, сообщает канцелярия президента.
Julius Pranevicius, Lithuania's Consul General in New York City Photo Ludo Segers

С 3 сентября послом в Индии назначен Юлюс Пранявичюс, который на этом посту сменит закончившего свою работу Лаймонаса Таллат-Кялпшу.

С 17 сентября посол в Японии, Новой Зеландии, Малайзии и Сингапуре Гедиминас Варвуолис также становится диппредставителем для Австралии и Индонезии.

Посол в Польше Шарунас Адомавичюс отзывается с должности 8 ноября и после этого уйдёт на пенсию. Пока не ясно, кто станет новым главой диппредставительства в этой стране.

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