Во вторник президент Литвы Даля назначила министром культуры литературоведа Миндаугаса Кветкаускаса, сообщила пресс-служба главы государства.
Mindaugas Kvietkauskas
© DELFI / Orestas Gurevičius

42-летний литературовед, поэт М. Кветкаускас c 2008 по 2018 год возглавлял Литовский институт литературы и фольклора.

М. Кветкаускас закончил литуанистику в Вильнюсском университете, изучал иудаику в Оксфордском Центре изучения иврита и иудаики, несколько лет работал в редакции журнала Metai.

Нынешняя министр культуры Лиана Руоките-Йонссон завершит работу 22 декабря. Премьер Саулюс Сквернялис еще не представил президенту кандидатов на посты уволенных министров окружающей среды и образования и науки.

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