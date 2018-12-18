42-летний литературовед, поэт М. Кветкаускас c 2008 по 2018 год возглавлял Литовский институт литературы и фольклора.
М. Кветкаускас закончил литуанистику в Вильнюсском университете, изучал иудаику в Оксфордском Центре изучения иврита и иудаики, несколько лет работал в редакции журнала Metai.
Нынешняя министр культуры Лиана Руоките-Йонссон завершит работу 22 декабря. Премьер Саулюс Сквернялис еще не представил президенту кандидатов на посты уволенных министров окружающей среды и образования и науки.
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