Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам (КИД). Кабмин на прошлой неделе одобрил назначение этих двух долголетних дипломатов.

Н. Алексеюнас начал работать главным советником президента по вопросам внешней политики в 2016 году, до этого он год курировал вопросы Евросоюза (ЕС) в группе советников по внешней политике.

Ранее дипломат занимал различные посты в МИД, работал советником министр и вторым секретарем в постоянном представительстве Литвы в ЕС, был делегированным национальным экспертом в Еврокомиссии (ЕК).

Л. Антанавичене стала главным советником президента по вопросам социально-экономической политики в 2015 году. До этого она работала послом в Китае, занимала руководящие должности в разных департаментах и отделах МИД, была советником в посольстве Литвы в Норвегии.

Сейчас послом Литвы в Израиле работает Эдминас Багдонас, а послом во Франции - Далюс Чякуолис.

Президент также назначила новых послов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Венгрии, Румынии, Армении и Азербайджане.

Представительство Литвы в ОАЭ возглавит Э. Багдонас, в Венгрии – Витаутас Пинкус, в Румынии – Виолета Мотулайте, в Армении – Инга Станите-Толочкене, в Азербайджане – Эгидиюс Навикас.

Срок полномочий послов обычно составляет три года, однако он может быть продлен.