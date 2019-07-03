Литовский президент Даля Грибаускайте в среду назначила двух своих советников послами. В декретах президента намечено, что советник президента по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас назначается послом во Франции со 2 августа, а главный советник по вопросам социально-экономической политики Лина Антанавичене – послом в Израиле с 8 августа.
Nerijus Aleksiejūnas, Lina Antanavičienė
© DELFI montažas

Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам (КИД). Кабмин на прошлой неделе одобрил назначение этих двух долголетних дипломатов.

Н. Алексеюнас начал работать главным советником президента по вопросам внешней политики в 2016 году, до этого он год курировал вопросы Евросоюза (ЕС) в группе советников по внешней политике.

Статьи по теме:
Встреча лидеров ЕС о распределении важнейших постов продолжится во вторник  (10)
Посольский корпус Литвы пополнится двумя советниками президента  (7)

Ранее дипломат занимал различные посты в МИД, работал советником министр и вторым секретарем в постоянном представительстве Литвы в ЕС, был делегированным национальным экспертом в Еврокомиссии (ЕК).

Л. Антанавичене стала главным советником президента по вопросам социально-экономической политики в 2015 году. До этого она работала послом в Китае, занимала руководящие должности в разных департаментах и отделах МИД, была советником в посольстве Литвы в Норвегии.

Сейчас послом Литвы в Израиле работает Эдминас Багдонас, а послом во Франции - Далюс Чякуолис.

Президент также назначила новых послов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Венгрии, Румынии, Армении и Азербайджане.

Представительство Литвы в ОАЭ возглавит Э. Багдонас, в Венгрии – Витаутас Пинкус, в Румынии – Виолета Мотулайте, в Армении – Инга Станите-Толочкене, в Азербайджане – Эгидиюс Навикас.

Срок полномочий послов обычно составляет три года, однако он может быть продлен.

Статьи по теме:

Старт Сквернялиса: как минимум 5 раз прозвучала критика в адрес президента Литвы (103)

13 марта во время презентации своего избирательного...

Советникам Грибаускайте готовят солидные посты в посольствах (52)

По сведениям портала DELFI, двоих советников президента...

Советник президента: Литва предлагает ЕС создать единый стандарт в охране границы (9)

Во время дискуссии лидеров стран Евросоюза (ЕС) о...

Политика

Президент Литвы назначила двух своих советников послами (3)

Литовский президент Даля Грибаускайте в среду...

В Литву прибыло 150 португальских военных (3)

В Литве в среду встречали прибывших в страну...

Премьер Литвы сожалеет, что политик из Восточной Европы не получил важный пост в ЕС (10)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис сожалеет, что...

Председателем Европарламента избран итальянец Давид Сассоли (9)

Кандидатуру социал-демократа Давида Сассоли...

В Каунасе появится региональный центр кибербезопасности (5)

В среду правительство Литвы рассмотрит меры по...

TOP новостей

Правительство Литвы: минимальная зарплата в следующем году увеличится до 607 евро Директор ЛКП: в результате повышения ММЗ пострадают регионы (61)

Литовское правительство в среду одобрило повышение...

ФОТО: Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Нерис (136)

Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень...

Сериал Чернобыль Сериал Чернобыль Сериал Чернобыль Сериал Чернобыль

Секрет успеха снимавшегося в Литве сериала "Чернобыль": каждая деталь сработала на общую идею (31)

Сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом...

В Литве изменится порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком для кого он может сократиться, и в каких случаях могут уменьшиться выплаты (6)

После того, как в Люксембурге министры занятости и...

Стерилизованной без ее ведома женщине и ее мужу заплатят компенсацию 31000 евро (3)

Каунасский окружной суд (КОС) в среду присудил 31 тыс....